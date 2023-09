Venezia dice sì a ticket d'accesso in città,partirà nel 2024

Venezia sceglie ufficialmente il ticket d'accesso alla città, con prenotazione on line e pagamento di 5 euro a persona, per limitare e gestire i flussi turistici. Il via libera definitivo è arrivato poco fa con l'approvazione (24 voti a favore, 12 contrari) da parte del Consiglio comunale del regolamento sul contributo d'accesso, introdotto da una legge del 2019. La sperimentazione del ticket - che esclude naturalmente i residenti, i turisti degli hotel, e molte categorie che giornalmente accedono in città - partirà sperimentalmente nella primavera 2024. Riguarderà in questa fase i 30 giorni di afflusso più caldi dell'anno.



