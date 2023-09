Banca Generali Private apre a Venezia in piazza San Marco

Banca Generali Private rafforza la presenza in Veneto con una nuova sede dedicata alla consulenza finanziaria nel centro di Venezia, in piazza San Marco 105. "In un momento in cui le banche tirano il freno sul territorio noi scegliamo di aumentare la presenza e la vicinanza per rispondere al meglio ai crescenti bisogni di consulenza e protezione patrimoniale. La nuova sede nella splendida cornice di piazza San Marco rappresenta un nuovo spazio essenziale per accogliere i nostri wealth manager e private banker dell'area su un territorio dove la presenza del gruppo Generali è viva da oltre 150 anni. In un momento di grande incertezza per il risparmio zavorrato dalle pressioni inflattive, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale essere al fianco delle famiglie e rispondere con maggior efficacia ai bisogni della nostra clientela" spiega Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali.

Il Veneto, dove Banca Generali ha 16 sedi, rappresenta da oltre 150 anni la casa del Gruppo Generali ed è un'area in crescita, centrale all'interno del progetto di sviluppo commerciale di Banca Generali Private. Negli ultimi 2 anni, la raccolta dalle famiglie locali è cresciuta del 20%, raggiungendo un valore di masse in gestione di oltre 13 miliardi, a conferma del forte bisogno di consulenza che caratterizza il risparmio locale in questa particolare fase storica. All'interno degli uffici saranno presenti 3 consulenti finanziari per i servizi di Wealth Management e 11 per quelli relativi al Private Banking.





