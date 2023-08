Venezia, punta acqua alta 120 cm, il Mose protegge la città

La marea ha raggiunto ieri sera a Venezia una punta massima di 120 centimetri, in mare aperto ma la città è rimasta all'asciutto grazie al Mose, sollevato nel tardo pomeriggio. Si tratta di un dato eccezionale ad agosto nella storia dell'acqua alta, causato dal forte calo barico dovuto alla depressione in atto sull'Adriatico, sommato al contributo astronomico. Se al di fuori delle barriere del Mose la marea ha toccato il metro e 20 (lo mostra il mareografo del Lido) alle 20.35, in città il livello massimo è stato di appena 88 centimetri, sufficienti solo a coprire con un velo d'acqua Piazza San Marco, il punto più basso del centro storico.



