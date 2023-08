Maltempo, colata detritica sul passo Tre Croci sopra Cortina

Una colata di detriti ha interessato in mattinata il Passo Tre Croci, sopra Cortina d'Ampezzo, già interessato in passato da frane e smottamenti.

Lo riferisce l'assessore regionale alla Protezione civile, Gianpaolo Bottacin. Sono in corso le valutazioni tecniche da parte della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, di Veneto Strade con il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi.

Per la caduta di alcune piante sulla sede stradale, sempre in provincia di Belluno è stata chiusa al traffico la SP 30 Panoramica del Comelico, dalla località La Baita-Costalissoio a Costalta, nei pressi di santo Stefano di Cadore







