Covid: Gimbe, in Veneto recuperato il 74% delle prestazioni

(ANSA) - VENEZIA, 22 GIU - In Veneto, per l'anno 2022, la percentuale di recupero delle prestazioni totali post pandemia da Covid è pari al 74% a fronte del dato Italia che è del 65%.

Lo rileva un report elaborato dalla Fondazione Gimbe, che si occupa anche del finanziamento utilizzato dalle Regioni sulla base dei dati del ministero della Salute contenuti nel Rapporto sul Coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti.

Nello specifico, la percentuale di recupero dei ricoveri chirurgici programmati, secondo Gimbe, è pari al 72% (dato Italia 66%). Scarsa la percentuale di recupero degli inviti a screening oncologici che è pari al 63% (dato Italia 82%) ma al contrario la percentuale di recupero delle prestazioni di screening oncologico è pari al 71% (dato Italia 67%). Buona la percentuale di recupero delle prestazioni ambulatoriali che è pari all'83% (dato Italia 57%) così come la percentuale del finanziamento rendicontato rispetto a quello assegnato è pari all'80% (dato Italia 69%). In fine la percentuale di committenza alle strutture private accreditate è pari all'8% (dato Italia 29%). (ANSA).