La moda debutta in Fiera a Verona a ottobre con Cosmodonna

La moda debutta alla Fiera di Verona con Cosmodonna, in programma dal 13 al 16 ottobre dopo le prime due edizioni tenutesi a Brescia nel 2022 e lo scorso aprile. Dalle tendenze moda per la prossima stagione autunno-inverno alle novità della cosmesi e del benessere, dagli accessori ai gioielli passando per le proposte sportive e il fare impresa, fino a scoprire stili e ispirazioni per l'abitare dentro e fuori le mura domestiche, in un format a tutto shopping.

Cosmodonna, la prima e unica manifestazione nazionale interamente declinata al femminile, metterà in esposizione circa 400 aziende selezionate, suddivise in un percorso tematico ed esperienziale che abbraccia le sei aree della rassegna: beauty & wellness, fashion & jewels, home & garden, sport & leisure, taste experience, impresa donna. Oltre 60 gli eventi in programma nella quattro giorni per le donne di ogni età, dalle baby boomer fino alla generazione Z.

Tra i temi trasversali in calendario, sessioni di approfondimento sugli argomenti più attuali in ambito di prevenzione, salute, alimentazione, difesa personale, mental coach, sessualità, empowerment e impresa femminile, make up, beauty coach e hair style, lezioni di armocromia e appuntamenti artistico-culturali. Le visitatrici potranno usufruire gratuitamente dei servizi di trucco, piega capelli e massaggi benessere grazie alla collaborazione di importanti istituti professionali del territorio veneto coinvolti nel progetto fieristico. (ANSA).