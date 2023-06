Csm: tribunale minori Venezia, proposto ex parlamentare Tenaglia

(ANSA) - VENEZIA, 08 GIU - La Commissione Direttivi del Csm ha proposto al plenum all'unanimità la nomina dell'ex parlamentare del Pd Lanfranco Tenaglia a presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia. Tenaglia, che è stato in passato anche consigliere del Csm, eletto con il gruppo di Unicost, è attualmente presidente del tribunale di Pordenone, incarico che ricopre dal 2017, quando rientrò in magistratura dopo due mandati da parlamentare. Allora la sua nomina suscitò una crisi dentro l'Anm: il gruppo di Autonomia e Indipendenza fondato da Piercamillo Davigo lasciò la giunta, giudicando troppo morbida la reazione dell'Anm, che aveva appena approvato un documento per lo stop alle porte girevoli tra politica e giustizia. (ANSA).