Aggredisce e minaccia la fidanzata e gli agenti, arrestato

(ANSA) - VICENZA, 06 GIU - Le "Volanti" della questura di Vicenza hanno arrestato un 38enne italiano, già noto alle orze dell'ordine, residente a Civitavecchia, per aver picchiato e la fidanzata e poi aggredito gli agenti.

I poliziotti sono intervenuti dopo che al 113 è giunta una richiesta di intervento relativa ad un uomo, che ubriaco si comportava con atteggiamenti violenti in una pizzeria della città. Giunti sul posto gli agenti hanno identificato il 38enne che ha reagito con insulti, minacciandogli investigatori e le loro famiglie e aggredendone uno con calci e pugni. A quel punto, in considerazione della particolare furia dimostrata dall'uomo, anche per evitare che la situazione degenerasse, gli agenti sono stati costretti ad ammanettarlo. Dai primi accertamenti è emerso che il 38enne abbia iniziato ad andare in escandescenza fuori dal locale, aggredendo la fidanzata e un uomo che era intervenuto in suo aiuto e proseguendo poi la lite dentro la pizzeria. Portato in questura l'uomo è stato sanzionato per manifesta ubriachezza e dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e quindi portato in carcere in attesa del rito direttissimo. Il questore di Vicenza Paolo Sartori ha, frattanto, disposto nei confronti dell'indagato la misura di prevenzione personale del Foglio di Via con il divieto di far ritorno nella città berica per i prossimi 3 anni. (ANSA).