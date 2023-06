Oscar italiano del cicloturismo, Veneto al terzo posto

In occasione della giornata mondiale della bicicletta, che si celebra il 3 giugno, si assegna a Cesena l'Oscar italiano del cicloturismo. Il premio, giunto all'ottava edizione, viene dato alle 'vie verdi' delle regioni italiane che si sono distinte per l'attenzione al turismo slow. Obiettivo della premiazione è stimolare le amministrazioni a valorizzare i propri percorsi e promuovere gli investimenti nel cicloturismo. Per i territori e, in particolare, i piccoli borghi, quello in bicicletta è infatti un turismo ad alto valore aggiunto e a impatto sostenibile e le green road offrono la possibilità di visitare una regione contribuendo a sostenere il patrimonio locale. I premi vengono assegnati alle ciclovie che dimostrano di possedere criteri di eccellenza e il più alto punteggio secondo i vari parametri in esame, inclusi progettazione, costruzione, promozione, attrezzature, segnaletica, servizi green e altro.

Sul primo gradino del podio la Toscana con la Ciclopedonale Puccini, la prima ciclovia musicata: tra Lucca e la Versilia una segnaletica consente di accedere, tramite QR code, a un accompagnamento musicale durante la pedalata e di ascoltare le sinfonie del compositore, di cui si celebrerà il centenario della morte nel 2024. Si estende per 58 km da Lucca a Torre del Lago, un percorso pianeggiante e adatto a tutti, dotato di servizi di noleggio bici, punti di assistenza e di ricarica per le e-bike, fontanelle, punti ristoro, guide. Il secondo posto è andato alla regione Sicilia con Sicily Divide, un itinerario ciclabile di 457 km da Trapani a Catania da percorrere su strade secondarie e rurali ma anche ex ferrovie, percorsi sterrati sugli argini di fiumi e canali.

Terzo posto al Veneto con la Treviso-Ostiglia, ciclovia green ricavata dal recupero di una ex ferrovia degli anni Trenta: 70 km di facile percorrenza lungo una fascia boschiva che attraversa campi, paesi di campagna, oasi naturalistiche, corsi d'acqua e ville venete, nelle province di Treviso, Padova e Vicenza, dal Sile al Po.

Sono stati assegnati anche il premio stampa e comunicazione all'Emilia-Romagna per la Ciclovia della Food Valley e una menzione speciale di Legambiente alla regione Abruzzo per il Cammino d'Abruzzo. Per la prima volta viene premiata anche una destinazione straniera: l'Italian Green Road Award 2023 va all'isola di Gran Canaria, in Spagna.

La cerimonia di proclamazione delle ciclovie da Oscar per il 2023 è in programma questa sera a Cesena, vincitrice lo scorso anno dell'Oscar con il Gran Tour della Valle del Savio e capitale del Cicloturismo per il 2023. La città romagnola ha confermato l'evento di premiazione per dare un segno di ripartenza e un esempio di turismo sostenibile e rispettoso del territorio. (ANSA).