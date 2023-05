Salone Nautico di Venezia, c'è il porto e Chioggia

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Navigare insieme tra passato e presente della portualità veneta al Salone Nautico di Venezia.

E' questa la proposta per il pubblico che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Porti di Venezia e Chioggia) porta, con un proprio spazio espositivo presso il Bacino Medio di Carenaggio dell'Arsenale di Venezia nell'ambito della manifestazione internazionale dedicate alla nautica, in programma dal 31 maggio al 4 giugno. Anche quest'anno, presso lo stand AdSP, grazie al supporto della tecnologia e dell'innovazione, i visitatori potranno immergersi virtualmente nella realtà attuale dei Porti di Venezia e Chioggia e nel loro legame storico e culturale con il mare.

Tra gli strumenti a disposizione ci sarà la app "Museo Virtuale dei Porti di Venezia e Chioggia": l'applicazione - realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale grazie alla collaborazione di numerosi partner pubblici e privati - propone una nuova narrazione della portualità veneta di ieri e di oggi, attivando una navigazione (on site e da remoto) lungo punti di interesse disseminati tra il Centro Storico di Venezia, Marghera e Chioggia. Uno strumento in grado di offrire un nuovo modo di guardare al territorio ricco di bellezze artistiche, ma anche di eccellenze produttive e logistiche. (ANSA).