Duemila imbarcazioni a remi a Venezia per la 47/a Vogalonga

Quasi duemila imbarcazioni di tutte le forme e dimensioni, rigorosamente a remi, hanno dato il via stamani a Venezia alla 47/a edizione della Vogalonga, la manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le tradizioni veneziane e contribuire a diffondere attenzione per l'ambiente e la natura.

Oltre 7.300 i partecipanti provenienti da 40 diversi Paesi del mondo, hanno compiuto un "atto d'amore" per Venezia e l'acqua che la circonda, la sua laguna e le sue isole. Il percorso è stato quello tradizionale di 30 chilometri, da concludere entro sei ore, con partenza al colpo di cannone alle ore 9.00 dal Bacino di San Marco.

Passaggi davanti alle isole di Sant'Elena, delle Vignole, di Sant'Erasmo e di San Francesco del Deserto, per arrivare a Burano e poi, costeggiando Mazzorbo, Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo, a Murano, con l'attraversamento del suo 'Canal Grande', e tornare infine a Venezia per il canale di Cannaregio e il Canal Grande le imbarcazioni sono giunte quindi all'arrivo alla Punta della Dogana di fronte a San Marco.

I proventi delle iscrizioni alla manifestazione, che ha il sostegno del Comune di Venezia, di Vela e di Avm e il patrocinio del Coni e delle Federazioni Canottaggio, Canoa e Kayak, saranno devoluti al mondo della voga, salvo una quota del 20% che sarà destinata a finanziare una ricerca universitaria sul contenimento del moto ondoso. (ANSA).