Andar per mare in modo sostenibile, focus al Salone Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - I temi della sostenibilità dell'andar per mare rispettando la natura, e dell'elettrificazione dei porti saranno i filoni conduttori dell'ampio programma di convegni, workshop e meeting che si svolgeranno all'Arsenale durante il Salone Nautico Venezia, dal 31 maggio al 4 giugno.

Venezia, ricordano gli organizzatori del Salone, è da anni in prima linea, candidata mondiale come capitale della sostenibilità, grazie alla sua natura di città nata dal mare, che la rende un laboratorio a cielo aperto capace di guardare al futuro. L'Arsenale, per cinque giorni, sarà il palcoscenico della discussione su tematiche di respiro internazionale: non solo la costruzione e propulsione delle barche ma anche l'elettrificazione dei porti, i sistemi di ricarica, il monitoraggio del mare, le nuove applicazioni e tecnologie per la protezione ambientale del territorio, la transizione ecologica, il design e un turismo economicamente conveniente legato alla blue economy.

Sedi dell'attività saranno la Torre di Porta Nuova, insieme alla Sala Modelli nello spazio Thetis, e alla prestigiosa Sala Squadratori della Marina Militare, con spazi attrezzati per gli eventi principali, articolati in un totale di una cinquantina di appuntamenti.

Tra questi, nella giornata di apertura, il convegno promosso dal Rina (Registro Navale Italiano), in calendario mercoledì 31 maggio, intitolato "Nautica e Sostenibilità, dalla produzione al mare" con protagonisti i player dell'energia, della ricerca e i cantieri. Giovedì 1 giugno, negli spettacolari locali della Marina Militare si terrà il convegno "Il Mose e gli altri: la difesa dalle mareggiate nel mondo", promosso dalla Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità (ANSA).