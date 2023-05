Rum Brugal in bottiglie esclusive dei mosaici Orsoni di Venezia

La fornace di mosaici veneziana Orsoni Venezia 1888 ha creato una collezione limitata di bottiglie di rum Brugal 1888, 18 pezzi unici, che saranno vendute a circa 5.000 euro l'una sul mercato italiano. La collezione sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 14 giugno. Una speciale bottiglia dorata, chiamata Liquid Gold, sarà messa all'asta da Bolaffi di Torino a settembre e i proventi saranno devoluti in beneficenza.

Orsoni Venezia 1888 è nota per la tecnica di mosaici da 24k, con oro colorato e smalti veneziani, ed è "coetanea" della distilleria Brugal. La collezione è progettata intorno a quattro temi: Brave Beginnings sulla storia dei fondatori dele due aziende; Mastery of Craft, Welcoming Family e Lasting Legacy, di cui fa parte la bottiglia speciale Liquid Gold che rende omaggio al pluripremiato rum di Brugal.

La partnership artistica con Orsoni Venezia 1888 segna la terza collezione di Brugal, nell'ambito di una serie più ampia di collaborazioni artistiche. In precedenza, nel 2021 vi sono state 18 bottiglie personalizzate con design della cultura Huichol, elaborati dall'artista messicano Cesar Menchaca; nel 2022 Brugal ha collaborato con l'artista di Miami Alexander Mijares una collezione di bottiglie dipinte a mano; altri progetti sono in programma fino al 2024. (ANSA).