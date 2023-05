Trasporti del futuro, in Veneto si progetta Hyper Transfer

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAG - Accelera il percorso di studio e progettazione per la tecnologia Hyper Transfer in Veneto. Sarà un consorzio formato dalle società Webuild Spa e Leonardo Spa a realizzare lo studio di fattibilità del sistema di trasporto ultraveloce a guida vincolata, in ambiente ad attrito limitato e resistenza aerodinamica controllata, completamente sostenibile e a basso consumo di energia.

Il consorzio delle due aziende è stato individuato - al termine della procedura di gara proposta da Concessioni Autostradali Venete (Cav) - come soggetto aggiudicatario per la realizzazione dello studio sull'Hyper Transfer in Veneto: un progetto che getterà le basi in vista delle successive fasi della sperimentazione, che prenderà in analisi una prima tratta sperimentale tra Padova est e il Porto di Venezia.

"E' un progetto avvincente e futuristico - commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia - Con l'aggiudicazione del bando di partenariato per l'innovazione è stato compiuto un altro fondamentale passo verso quella che potrà essere la mobilità del futuro, proiettando il Veneto nella cerchia delle regioni più innovative a livello internazionale". (ANSA).