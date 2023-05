A Venezia biglietti vaporetto si acquisteranno con Whatsapp

(ANSA) - VENEZIA, 09 MAG - Venezia l'acquisto di biglietti per bus e vaporetti avverrà direttamente attraverso WhatsApp. Lo ha annunciato oggi il direttore generale del gruppo Avm, Giovanni Seno, intervenendo a un convegno di Club-Italia presso lo spazio Generali in Piazza San Marco. Il sistema, dal nome "Chat & Go", è stato sviluppato da OpenMove, società di Rovereto (Trento) specializzata nella digitalizzazione e innovazione di soluzioni per mobilità. Sarà possibile acquistare in pochi clic un biglietto del servizio di trasporto urbano dal proprio smartphone senza dover scaricare applicazioni o compiere registrazioni, inquadrando un QRCode alle fermate della rete urbana, o salvando il numero sul proprio cellulare. Verrà quindi avviata una chat che in pochi secondi condurrà il cliente alla fase di acquisto con carta di pagamento, Samsung Pay e Apple Pay. Inizialmente i biglietti in vendita saranno quelli di 75 minuti su autobus, tram e people mover da 1,50 euro - non validi per la navigazione - quello Aerobus da 10,00 euro e quello ordinario rete unica da 9,50 euro. Nel corso del 2023 e del 2024 Chat & Go verrà ulteriormente sviluppato per consentire l'acquisto anche di altri titoli di viaggio, a partire da quelli della rete extraurbana, e successivamente a quelli attualmente caricabili sulla tessera Venezia Unica, per la clientela abituale. (ANSA).