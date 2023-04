Il primo Y-40 Film Festival, aperte le candidature

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il cinema va sott'acqua e i migliori video girati almeno per un 30% nel blu si sfidano all'Y-40 Film Festival, un contest internazionale che selezionerà le pellicole, le migliori saranno proiettati alla Y-40, la piscina termale dei record di Montegrotto Terme in alcune serate aperte al pubblico dal 30 agosto al 9 settembre 2023, in concomitanza dell'80/a Mostra del Cinema di Venezia.

Possono concorrere le opere prodotte tra il 2018 e il 2023, secondo una suddivisione in tre categorie: documentari ed educational su cronache e ricerche documentate; corti artistici, ovvero video emozionali senza scopo commerciale; video commerciali come pubblicità o clip musicali. Il primo premio consisterà in un'intera giornata di utilizzo dello studio subacqueo di Y-40 con allestimento cinematografico del valore di 10.000 euro.

"Si tratta di un modo per promuovere registi, film-maker e videomaker italiani e stranieri, ma anche far crescere giovani artisti, produzioni indipendenti, youtuber, influencer o aspiranti documentaristi, uniti dalla passione per l'acqua e per tutto ciò che accade sott'acqua" spiega Matt Evans, direttore creativo dell'evento. "E' all'acqua che pensiamo, oltre all'aspetto artistico - anticipa Giovanni Boaretto executive manager di Y-40 The Deep Joy - Y-40 Film Festival, infatti, vuole essere un modo per valorizzare questa risorsa facendone scoprire numerosi aspetti e facendosi propagatore dei messaggi di salvaguardia sui quali stanno ponendo l'accento tanti videomaker appassionati del mare e dell'ambiente". (ANSA).