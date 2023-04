Maxi-opera land art in omaggio a Picasso

(ANSA) - CASTAGNARO, 06 APR - Nel cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso una grande opera di land art in Veneto rende omaggio all'artista che nei primi anni del '900 ha cambiato la storia della pittura. Ispirandosi all'autoritratto del 1907, Dario Gambarin, l'artista con il trattore, ha realizzato su un terreno incolto di 25 mila metri quadrati a Castagnaro (Verona) il più grande self portrait di Picasso, eseguito con trattore, aratro ed erpice rotante, cioè senza tracciamenti precedenti. Un'opera che, naturalmente, è visibile nella sua interezza soltanto con immagini dall'alto.

"Ho voluto dedicare questo colossale ritratto a Picasso - spiega Gambarin - perché è uno di quei maestri da cui non si finisce mai di imparare. Diceva che 'il principale nemico della creatività è il buon senso'. Anch'io faccio quello che non posso fare in modo da imparare come farlo. Sicché liberate Picasso, liberate la creatività!". (ANSA).