Zaia, 'carne sintetica? rispondiamo con formaggio veneto'

(ANSA) - VERONA, 02 APR - "Il formaggio veneto è la risposta alla carne sintetica". Con questa battuta il governatore Luca Zaia ha accolto il pubblico e i rappresentanti istituzionali in visita allo stand della Regione Veneto al Vinitaly di Verona.

"Questa forma - ha detto Zaia, riferendosi ad prodotto di malga - è la risposta veneta alla carne sintetica. E' stata creata e messa a stagionare cinque mesi fa in occasione della diciottesima edizione di Caseus Veneti, è fatta con latte di malga e oggi, qui a Vinitaly, ne tagliamo le prime fette".

"Non si tratta solo di tagliare un pezzo di formaggio - ha aggiunto - Qui parliamo di una agricoltura eroica, di latte prodotto dalle vacche di razza Rendena. Stiamo parlando di un prodotto che racconta storia e cultura centenaria di un territorio. Mettere in vendita e acquistare un formaggio con queste caratteristiche significa, in sostanza, sostenere la biodiversità, la sostenibilità ambientale e i produttori della montagna". (ANSA).