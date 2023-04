Da Rai in mondovisione Aida che inaugura 100/o Verona Opera Fest

(ANSA) - VERONA, 01 APR - L'Aida di Giuseppe Verdi che venerdì 16 giugno inaugurerà il 100/o Arena di Verona Opera Festival sarà trasmessa in diretta dalla Rai in mondovisione. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, intervenendo a margine di una conferenza stampa del ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare, oggi a Verona, durante Operawine.

"Questo vuol dire - ha spiegato - che sarà un evento che, grazie al doppio patrocinio che è stato dato dal Ministero della Cultura, questo evento potrà essere proposto a tutto il mondo e a tutte le televisioni come fatto culturale, e quindi in forma totalmente gratuita". "Sarà una serata straordinaria - ha aggiunto Mazzi - con grandi ospiti e celebreremo anche i 100 anni dell'Aeronautica Militare con il passaggio alle ore 21 delle Frecce Tricolori sopra l'Arena di Verona". Mazzi ha ricordato che "la sovrintendente della Fondazione Arena, Cecilia Gasdia, ieri ha avuto un incontro per tutta la giornata con la Rai per mettere a punto tutti gli spetti di questo grande evento che costituirà un formidabile lancio dei 100 anni del Festival dell'Arena di Verona". "Ricordando che l'Italia, sempre grazie alla sovrintendente Gasdia, attende l'esito a novembre della candidatura del canto lirico italiano come patrimonio Unesco dell'umanità" ha concluso Gianmarco Mazzi. (ANSA).