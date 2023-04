Vino: Mionetto chiude 2022 con +33% fatturato, vola l'export

(ANSA) - TREVISO, 31 MAR - La cantina trevigiana Mionetto ha chiuso il 2022 con un fatturato di 139 milioni di euro (+33% rispetto al 2021), ed un risultato importante sul fronte dell'export (circa l'80% della produzione),che ha registrato una crescita a doppia cifra (23% in termini di volumi) sia nei mercati consolidati quali Usa e Germania sia in molti paesi emergenti quali Francia, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Romania e Lituania.

Con questi numeri Mionetto si presenta al Vinitaly di Verona, che apre domenica 2 aprile. che testimonia il grande impegno per l'affermazione del brand a livello globale. In mostra, nel padiglione 4 della fiera, stand B3, vi saranno tutti i vini e le collezioni che hanno reso il marchio apprezzato nel mondo.

La cantina di Valdobbiadene si è recentemente aggiudicata a Mundus Vini la medaglia d'oro con un Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Luxury Collection, linea riservata al canale Ho.Re.Ca, mentre due argenti sono andati al Prosecco Rosé Doc e al Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Prestige Collection.

"Al Vinitaly brinderemo agli importanti risultati ottenuti dalla cantina nel 2022 - dichiara Paolo Bogoni, chief marketing officer di Mionetto - Un anno positivo, chiuso con un fatturato di 139 milioni di euro , che testimonia il grande impegno per l'affermazione del brand a livello globale". Tra le novità che verranno presentate al salone del vino anche il "Mionetto Aperitivo". (ANSA).