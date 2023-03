Covid: ieri in Veneto 90 nuovi casi e una vittima

Sono 90, con il consueto calo della domenica, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e un decesso; dall'inizio della pandemia ci sono stati 2.704.735 contagi e 16.736 morti.

Risalgono a 17.967 (+65) i malati ufficiali, mentre è sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 803 ricoveri in area medica (-1) e 24 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).