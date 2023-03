La bottega del sarto sbarca online grazie a Lidiya e Olena

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Un tempo le prime lezioni di cucito si apprendevano in famiglia, oggi sono poche le persone che sanno destreggiarsi con facilità con ago e filo. Per l'inesperto o per chi vuole perfezionare la propria tecnica, arriva in aiuto un corso di taglio e cucito online promosso da 'Style in Venice', una scuola di modellistica e confezione nel cuore della città lagunare, a pochi passi da Rialto. A crearla sono state Lidiya Bashynska e Olena Palamrchuk, due amiche ucraine unite dallo stesso background nel mondo della sartoria e del modellismo.

"Il corso si rivolge a tutte quelle persone che condividono la passione per l'arte del cucito, ed ha come obiettivo quello di rendere accessibile conoscenze e tecniche di un'arte che rischia di scomparire, quella della sartoria - spiega Bashynska - .Che si tratti di un passatempo o della volontà di crearsi un mestiere su misura, i nostri insegnamenti permettono di acquisire nuove competenze e gettano le basi per fare in modo che la passione per la moda possa trasformarsi nella propria attività professionale". Il corso è suddiviso in unità didattiche (modellistica, confezionamento) e la fascia oraria è personalizzabile. Per iniziare, viene fornito un kit con tutto il necessario. Ad oggi sono già stati formati quasi 120 allievi che sono stati aiutati a superare con successo gli esami di ammissione presso le scuole di moda. (ANSA).