Antonio Calò nuovo presidente 'Venezia per ricerca su pace'

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - È stato presentato stamane a Venezia, presso Palazzo Labia, il nuovo assetto della fondazione "Venezia per la ricerca sulla pace" (Ve.Ri.Pa), che sarà presieduta dal professor Antonio Silvio Calò, insegnante di filosofia e storia al liceo classico Canova di Treviso.

La fondazione, costituita nel 1999, ha tra le sue finalità attività di ricerca su questioni relative alla sicurezza, allo sviluppo e alla pace, e l'organizzazione di iniziative per divulgare i risultati ottenuti dagli studi realizzati.

L'organigramma è completato dal vicepresidente, l'avvocato Marta De Manincor, il segretario generale, Simona Pinton, e il vice segretario, Cristina Serraglio. Il comitato scientifico è formato, tra gli altri, dai docenti di Ca' Foscari, Massimo Raveri e Alberto Camerotto, e i professori Silvia Gross e Maria Cristina Lavagnolo dell'università di Padova.

"Oggi il tema della pace è particolarmente urgente - ha commentato Calò -. Ricerca, studio ed educazione sono fondamentali per capire, comprendere e diffondere la cultura della pace, che non possiamo improvvisare. La fondazione deve essere un luogo dove, a partire dalla riflessione, si attivano azioni che promuovano al meglio quel pensiero coltivato con lo studio e il dialogo col mondo". "Venezia è luogo di pace - ha concluso -, città che offre bellezza, meraviglia e stupore, e offre spazi che spingono al confronto e al ricco scambio".

(ANSA).