Serie A: Sampdoria-Verona 3-1

Prima vittoria casalinga stagionale per la Sampdoria di Stankovic che supera il Verona 3-1 e lascia alla Cremonese l'ultimo posto in serie A. Doppietta blucerchiata nel primo tempo con Gabbiadini che prima risolve una mischia in area veronese e poi realizza con un bel sinistro da fuoir area.

Il Verona prova a riaprirla nella ripresa e dopo due gol annullati a Gaich per fuorigioco segna con Faraoni. All'ultima azione arriva il sigillo finale di Zanoli in contropiede su assist di Jesè. (ANSA).