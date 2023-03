Verona, nuova spaccatura su extra-lirica tra Comune e Arena

E' scontro aperto a Verona tra il Comune, guidato da una maggioranza di centrosinistra, e il Consiglio d'indirizzo di Fondazione Arena, anche per la gestione dell'extra lirica. Dopo la spaccatura di due settimane fa, quando il Comune (che esprime la presidenza) era stato messo in minoranza in Consiglio di indirizzo sulla conferma della sovrintendente Cecilia Gasdia, si è ripetuto il blitz sul rinnovo del cda di Arena di Verona srl, controllata della Fondazione, che si occupa degli spettacoli di musica rock e pop in Arena. Protagonista è ancora Gasdia, che con la modifica dell'assetto del Cda di Arena Verona srl - votato dai membri del Consiglio in quota a Ministero, Regione, Camere di Commercio e Cattolica-Generali - è stata nominata presidente anche della società operativa. Modifica avvenuta all'insaputa del sindaco Damiano Tommasi, presidente della Fondazione Arena, che ha tuonato contro il blitz. "Sono sconcertato - ha detto - che si sia proceduto al rinnovo del Cda senza alcuna condivisione con il Consiglio di Indirizzo, né tanto meno con il sottoscritto, Presidente di Fondazione Arena, che ne è l'unico socio. Un colpo di mano, un atto che considero di dubbia legittimità, in quanto per legge solo il presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa". (ANSA).