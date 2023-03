Sventato un tentativo di estorsione, due persone denunciate

(ANSA) - TREVISO, 17 MAR - Le Fiamme Gialle di Treviso hanno bloccato un tentativo di estorsione di 350.000 euro ai danni di un imprenditore, denunciando due persone residenti nel Padovano e sequestrando un'autovettura sportiva, di proprietà della società amministrata dalla vittima, trattenuta dagli indagati per ottenere il pagamento della somma pretesa.

Il Gip ha disposto il sequestro preventivo dell'autovettura da pista al centro delle indagini, una Lamborghini Huracan Gt3, bloccando così il tentativo di estorsione che si è protratto per mesi fino all'intervento dei finanzieri trevigiani.

Le indagini sono state avviate dopo la querela presentata dall'amministratore delegato di un'azienda del Trevigiano che, dopo aver acquistato l'auto sportiva e averla affidata, in base a un contratto di sponsorizzazione, a una scuderia automobilistica, al termine del rapporto contrattuale, anziché riottenere il veicolo da corsa, si è visto rivolgere una richiesta di pagamento di una serie di fatture emesse, fuori dai termini contrattuali, dalla stessa scuderia, per un importo prossimo al valore di acquisto dell'autovettura, ovvero circa 350.000 euro. (ANSA).