Maltrattamenti ad anziani, quattro arresti nel Veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - I Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave, supportati da personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia e sotto la direzione della Procura della Repubblica, hanno eseguito stamane un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale lagunare nei confronti di quattro operatori socio sanitari (due in carcere e due agli arresti domiciliari), indagati per concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di anziani ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale. (ANSA).