Ad una Bugatti del 1927 la decima edizione della WinteRace

Sono stati 70 i partecipanti che hanno trascorso una due giorni di passione per l'auto in un contesto paesaggistico unico lungo le strade delle Dolomiti. A scrivere il proprio nome sull'Albo d'Oro dell'edizione del decennale della WinteRace Cortina è stata la Bugatti T 37 del 1927, portacolori del Club ASI Officina Ferrarese.

"È stata una giornata molto bella quella di ieri, poca neve, ma la vettura è andata molto bene e speriamo di continuare così". Così si era espresso stamane prima della partenza con in testa già l'idea di conquistare il primo posto in classifica Massimiliano Paglione, che in coppia con Alessio De Angelis si è infine aggiudicato il trofeo. "La manifestazione - continua Paglione - è una perla, un insieme di tecnica, di agonismo in una cornice ineguagliabile". Al secondo posto si è classificata la Fiat 1100 103 del 1957 con il duo Luigino Gennaro e Stefano Bovio e al terzo posto la Porsche 356 Speedster Pre A del 1955 di Alberto Battistella e Dario Soldan, tra l'altro premiati anche come partecipanti under 40 anni. Un riconoscimento è stato assegnato anche a 3 vetture tra le 25 che facevano parte della speciale categoria Icon: una Lamborghini Huracan Evo del 2020 di Riccardo Perletti e Franco Bachechi, una Ferrari F 458 Speciale del 2015 di Graziano Mancinelli e Silvia Claudia Barberi e una Lamborghini Urus Performante del 2022 di Bruno Bergarmaschi e Livia Farissino del team Girard Perregaux.

