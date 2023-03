Venezia sostenibile, si pensa a progetto di 'città campus'

Venezia come città campus, centro di sapere e di eccellenza capace di attrarre, formare e trattenere giovani talenti con conoscenze avanzate, attraverso la qualità dell'offerta formativa e della ricerca, ma anche dei servizi correlati. È l'obiettivo del workshop organizzato oggi dalla 'Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità', alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco.

Il progetto si muove dall'analisi delle economie che alimentano la città lagunare, e che possono essere fatte coincidere con tre motori di sviluppo fondamentali: turismo, produzione e sapere.

Obiettivo è abbandonare l'idea di Venezia come 'città del turismo', nell'ottica di una crescita armonica e sostenibile di ricerca e sapere.

Proprio la componente del sapere, secondo quanto emerso, dovrà scardinare il paradigma attuale, con la costruzione di un campus diffuso, che potrebbe svilupparsi in parte a Venezia, nelle aree di compenetrazione tra porto e città, in parte a Mestre, nella zona di via Torino, e a Porto Marghera, attorno alle aree del Parco Scientifico Vega. (ANSA).