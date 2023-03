In mostra a Venezia i disegni di Mario Sironi

Alla Galleria internazionale d'Arte moderna di Ca' Pesaro, a Venezia, è stato inaugurato il nucleo di disegni di Mario Sironi pervenuti al museo grazie alla donazione Sironi-Straußwald. Alla cerimonia ha preso parte la presidente della Commissione consiliare Cultura, Giorgia Pea.

La donazione, che va ad arricchire la collezione permanente del museo, propone i disegni legati all'opera murale che Sironi realizzo nel 1936-37 nell'aula magna dell'Università Ca' Foscari. I disegni sono oggi esposti al pubblico, in buona parte per la prima volta, dopo un lavoro di conservazione e montaggio.

L'opera murale, intitolata "Venezia, l'Italia e gli Studi", è l'unico esempio della stagione murale sironiana nella città lagunare.

Accanto ai disegni, in mostra ci sono anche i capolavori di Sironi già patrimonio delle collezioni museali di Ca' Pesaro.

