Covid: Veneto, casi in aumento, ieri erano 604, e un decesso

(ANSA) - VENEZIA, 10 MAR - Sono 604, in aumento (+47) rispetto ai 557 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto e 1 decesso: dati che portano i totali rispettivamente a 2.696.994 per i contagiati ufficiali e a 16.693 per i decessi. Risalgono (+291) i positivi che risultano in isolamento, pari a 17.702. Quanto ai dati clinici, si registrano una sensibile diminuzione (-15) dei ricoveri in area medica, che sono 886, mentre restano stabili a 28 quelli in terapia intensiva. (ANSA).