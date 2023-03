Grimaldi Lines potenzia autostrada del mare al Porto di Venezia

Grimaldi Lines potenzia il suo servizio di collegamento del terminal autostrade del mare di Fusina (Venezia). Dall'inizio del 2023 è infatti attiva una nuova nave che si aggiunge alle tre già utilizzate dall'armatore per collegare il porto di Venezia a Patrasso e a Bari.

Un incremento significativo per un servizio attivato dalla società nel 2015 e via via potenziato, prima nel 2016 con l'aggiunta di una seconda nave e poi nel 2021, alla ripresa delle attività dopo il rallentamento causato dall'emergenza pandemica, con una terza nave.

Da quest'anno, dunque, la flotta ro/ro Grimaldi che collega lo scalo veneziano arriva a quattro imbarcazioni, ciascuna con una capacità di 250 camion, ed è in grado di fornire un servizio che prevede 6 toccate settimanali.

A margine della tavola rotonda che l'ha visto intervenire oggi in qualità di delegato Assoporti sul tema dello sviluppo dell'intermodalità sull'asse adriatico nel contesto della fiera della logistica Let Expo organizzata a Verona da Alis, il presidente dell'AdSP veneziana Fulvio Lino Di Blasio ha dichiarato: "Il terminal delle autostrade del mare di Fusina si conferma particolarmente attrattivo per gli operatori che apprezzano in particolare il fatto che sia totalmente dedicato al traffico rotabile e dotato di un collegamento ferroviario con binari di standard europeo da 750 metri. I dati lo confermano: tra il 2021 e il 2022 abbiamo rilevato una crescita del +13,3% delle tonnellate movimentate". (ANSA).