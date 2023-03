Inaugurato canale irrigazione Leb, 53 mln di fondi Pnrr

Salvare le campagne venete dalla siccità e ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica, in epoca di mutamenti climatici. E' l'obiettivo dei lavori nel canale Leb, la più grande infrastruttura irrigua del Veneto, il cui primo stralcio è stato inaugurato oggi a Belfiore (Verona) con la partecipazione del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Si tratta della prima opera irrigua in Italia realizzata con finanziamenti Pnrr. Lungo 48 chilometri, in parte a cielo aperto e in parte in condotto sotterraneo, il canale Leb è la principale infrastruttura irrigua del Veneto e una delle più importanti d'Italia. Si snoda tra le province di Verona, Vicenza e Padova ed è alimentata dal fiume Adige, consente di veicolare l'acqua in un vasto territorio della Pianura Veneta, a beneficio di un comprensorio di 350 mila ettari, di cui 90 mila irrigui, vocati ad una produzione agroalimentare variegata e di eccellenza.

"Parliamo - ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, durante la cerimonia - di 53 milioni di fondi Pnrr, per un investimento che porterà acqua a un territorio che vale oltre 600 milioni di Pil agricolo e 18 mila occupati. Il Veneto è l'Eden dell'Italia, produce 350 prodotti tipici, è la seconda agricoltura italiana. L'agricoltura è vita, è una riserva strategica, perché dobbiamo parlare di sovranità alimentare, ed è un fatto identitario. In Veneto l'azienda media è di 10 ettari, quindi è gente che lavora sul serio". (ANSA).