Covid: Veneto, ieri 886 casi registrati e 6 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - Sono 886, contro i 106 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto nella giornata di ieri, e 6 morti. Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 2.695.213 e quello dei morti a 16.688. Gli attuali positivi registrati in regione sono 17.059, 354 in più in 24 ore. Salgono di 9 i ricoveri in area non critica, che sono 884, mentre in terapia intensiva restano stabili a 31. (ANSA).