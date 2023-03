Auto contro albero: Eralda e Barbara, le due amiche morte

(ANSA) - VENEZIA, 05 MAR - Si chiamavano Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, le due ragazze morte nell'incidente stradale nel trevigiano. Eralda Spahllari frequentava la scuola Lepido Rocco di Motta ed era residente a Ponte di Piave, voleva diventare estetista, mentre Barbara Brotto era di Oderzo. La 19enne si trovava a fianco del conducente mentre la 16enne era sul sedile posteriore, sul lato sinistro, della Bmw 420 andata distrutta nello schianto contro un platano probabilmente a causa dell'alta velocità. Gravemente feriti il guidatore del mezzo, un 19enne di Pravisdomini che è ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e un 18enne di Motta di Livenza, trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni gravi . L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Gorgo al Monticano lungo un rettilineo che porta a Motta di Livenza località dalla quale provenivano i giovani. (ANSA).