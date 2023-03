Covid: Veneto, ieri 468 nuovi casi e una vittima

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAR - I nuovi casi di Covid in Veneto sono stati 468 nella giornata di ieri contro i 708 del giorno prima dato che porta il totale a 2.693.938. Si segnala un lieve aumnto delle persone infettate dal virus: attualmente i positivi al Covid sono 17.482 (+278) Il bollettino regionale segnala una nuova vittima, con il totale che sale a 16.882 decessi da inizio pandemia . Incoraggianti i dati dei ricoveri soprattutto per i malati gravi. Mentre sono 884 i ricoveri (+4) in area medica, sono 29 (-2), i pazienti in terapia intensiva. (ANSA).