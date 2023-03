Vicenza, rinnovata intesa cure a bambini con malformazioni volto

Il Direttore Generale dell'azienda Ulss 8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina, e il Presidente della Smile House Fondazione, Stefano Zapponini, hanno rinnovato il protocollo d'intesa, siglato nel 2018, per garantire interventi chirurgici e cure mediche specialistiche e multidisciplinari per i bambini nati con malformazioni del volto.

Il protocollo prevede, inoltre, percorsi terapeutici contestuali al ciclo assistenziale, volti a migliorare l'esito finale dei trattamenti, finalizzati a un concreto inserimento sociale. Smile House, va oltre l'azione di riparazione chirurgica, che avviene entro il primo anno di vita, e rappresenta un impegno più ampio, perché le malformazioni del volto sono malattie invalidanti che pregiudicano una dignitosa vita sociale.

Per Bonavina "questa collaborazione rappresenta un riconoscimento delle qualità ma anche della capacità dell'ospedale di Vicenza di offrire una presa in carico complessiva del paziente, anche al di là dello specifico atto chirurgico. Come azienda siamo orgogliosi di mettere a disposizione le nostre risorse per la causa portata avanti con grande passione e dedizione da Smile House Fondazione".

Nella realtà sanitaria veneta la Smile House è diretta da Ugo Baciliero, direttore della Uoc Chirurgia Maxillo-Facciale dell'ospedale San Bortolo, Centro Regionale di Riferimento per il Nord Est per la diagnosi e la cura delle malformazioni del volto di bimbi e giovani adulti. (ANSA).