Al via collaborazione tra giardini botanici Padova e Singapore

L'Orto Botanico di Padova e i Botanic Gardens di Singapore avvieranno a partire da quest'anno una serie di nuove collaborazioni grazie al Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Padova e il National Parks Board (NParks) di Singapore, che hanno la gestione dei due giardini, firmato con la mediazione dell'Ambasciata italiana a Singapore.

L'accordo prevede non solo lo scambio di personale e di ricercatori, ma anche la messa in comune di esperienze manageriali, di informazioni, di materiali (come semi e piante) e la realizzazione di eventi e progetti condivisi per 5 anni, fino al 2027.

L'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Andrea Vattani, ha sottolineato come "questi giardini non sono solo dei luoghi meravigliosi da visitare, ma delle istituzioni che si fanno promotrici di ricerca, luoghi di studio e di conservazione e centri di divulgazione artistica e culturale. Come primo atto concreto di collaborazione nell'ambito del Memorandum, stiamo organizzando insieme a NParks per fine maggio un evento congiunto presso la Function Hall dei Botanic Gardens sul tema della Biodiversità e della Migrazione delle specie botaniche. Un secondo evento dedicato alle recenti novità dai due giardini si terrà nella sala Italia dell'Ambasciata. Le iniziative si inseriranno nella seconda edizione dell'Italian Festival di Singapore organizzata dalla nostra Ambasciata con la collaborazione di tutte le componenti del sistema paese, e nella settimana del Festival of Biodiversity organizzato da NParks di Singapore. Da parte italiana parteciperanno i Professori Livio Trainotti e Tomas Morosinotto del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova." L'Orto Botanico di Padova e i Botanic Gardens di Singapore sono due fra i tre giardini botanici nel mondo che l'UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità, essendo il terzo il Royal Botanic Gardens di Kew in Inghilterra. L'Orto Botanico di Padova, che ha quasi 5 secoli di storia, si sta arricchendo di nuove strutture quali un Museo Botanico e di ristrutturazioni messe in atto per gli 800 anni dell'Università di Padova che si celebrano quest'anno. Anche il Botanic Gardens di Singapore si è recentemente arricchito con la Gallop Extension che ne ha aumentato la superficie del 10%. Nella Gallop Extension ha sede la Botanic Art Gallery che ospita una galleria permanente di arte botanica ed esibizioni temporanee curate dal botanico italiano Michele Rodda. (ANSA).