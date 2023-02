A Palazzo Ducale di Venezia mostra monografica su Carpaccio

Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia, con la collaborazione della National Gallery of Art di Washington, propongo a Palazzo Ducale, dal 18 marzo al 18 giugno, la prima grande monografica su "Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni", dopo quella ospitata nella stessa sede nel lontano 1963.

La grande retrospettiva, accolta nell'Appartamento del Doge, si è potuta concretizzare grazie alla collaborazione tra i Musei civici veneziani (Muve) e la National Gallery of Art di Washington dove, con il titolo "Vittore Carpaccio: Master Storyteller of Renaissance Venice", la mostra era stata allestita dal 2 novembre 2022 al 12 febbraio di quest'anno, con grande successo di pubblico.

Con l'istituzione americana i Civici vantano una collaborazione consolidata, di cui è stata frutto anche la monografica su Tintoretto. La cura del progetto è stata affidata a Peter Humfrey, specialista del pittore e del suo contesto, con Andrea Bellieni, curatore dei Musei Civici di Venezia, e Gretchen Hirschauer, curatrice della pittura italiana e spagnola alla National Gallery of Art di Washington. In mostra sono riunite opere oggi in musei e collezioni internazionali, oppure in chiese degli antichi territori della Serenissima, dalla Lombardia all'Istria e alla Dalmazia, che illustrano compiutamente la varietà e l'altezza della pittura di Carpaccio, seguendone anche l'evoluzione; fino al capitolo conclusivo della sua carriera, tra secondo e terzo decennio del Cinquecento, quando l'arte del maturo maestro, pur rimanendo colta e suggestiva, pare non tenere il passo delle novità tematiche e tecniche introdotte da Giorgione.

Carpaccio era anche un disegnatore superlativo: dal notevole corpus dei suoi disegni in mostra sono presenti numerosi studi su carta, che spaziano da rapidi schizzi compositivi d'insieme ad accurati studi preparatori di teste e pose.

La mostra al Ducale propone 70 opere, di cui 42 dipinti e 28 disegni, sei dei quali sono recto/verso, per cui le opere da ammirare nel complesso salgono a 76. La mostra è stata anche l'occasione per sviluppare la collaborazione tra Fondazione Musei Civici di Venezia e Istituto Italiano di Tecnologia, in partnership con AerariumChain. (ANSA).