Condannati per rapina a guardia giurata 11 anni fa, arrestati

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Venezia hanno arrestato due quarantenni veneziani, condannati definitivamente per una rapina ai danni di una guardia giurata, commessa nel centro storico veneziano nel dicembre 2012. I due sono stati rintracciati nel sestiere di Castello e portati alla Casa Circondariale di Venezia, dove dovranno scontare la pena di 4 anni e 6 mesi.

La rapina era avvenuta la notte del 28 dicembre 2012; una guardia giurata, durante il servizio notturno di controllo era stata affrontata in modo violento dai due, travisati da passamontagna, e minacciata con una pistola e un coltello puntato alla gola. Dopo essersi fatti consegnare la pistola dell'agente, i due avevano danneggiato il natante dell'istituto di vigilanza, scappando a bordo di un barchino.

L'indagine, grazie anche alla conoscenza delle persone pregiudicate nel territorio veneziano, si sono orientate sui due veneziani, grazie anche a intercettazioni telefoniche, che sono poi sfociate nel processo, conclusosi in Cassazione il 23 febbraio scorso, con la dichiarazione di inammissibilità dell'ultimo ricorso. (ANSA).