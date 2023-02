Scontri liceo:lettera preside affissa in molte scuole Veneto

(ANSA) - PADOVA, 24 FEB - Ha coinvolto anche il Veneto e molte scuole superiori dei sette capoluoghi di provincia la protesta degli Studenti Medi contro le parole del ministro Valditara all'indirizzo della preside di Firenze che aveva scritto ai propri studenti una lettera sui rischi di nuove forme di fascismo. Gli Studenti Medi del Veneto hanno affisso davanti a diverse scuole la lettera della preside, in segno di solidarietà. Così è vvenuto, ad esempio, in scuole come il 'Maffei' a Verona, il 'Foscarini' a Venezia, il 'Fogazzaro' a Vicenza, il 'Tito Livio' a Padova.

"È un segnale importante - commenta Marco Nimis, coordinatore Rete studenti medi degli Veneto - Davanti a un ministro che non dice una parola riguardo ai gravi fatti avvenuti a Firenze e alle violenze delle organizzazioni giovanili della destra, salvo minacciare sanzioni e definire improprie le parole di chi pratica memoria storica e capacità critica, come studenti non possiamo abbassare la testa. È per questo che stiamo facendo entrare le parole della preside Savino nelle scuole del nostro paese e della nostra regione".

Secondo la Rete degli Studenti le scuole "devono essere i presidi di democrazia, dove viene spiegato che la cultura antifascista è il pilastro della nostra Costituzione. Valditara forse questo non lo sa, ma pensa piuttosto a limitare la libertà di pensiero". "Esprimiamo la nostra più ampia solidarietà alla preside del Liceo da Vinci da Firenze per gli attacchi subiti" conclude Nimis, ribadendo la richiesta dell'organizzazione di studentesca di dimissioni del ministro dell'istruzione. (ANSA).