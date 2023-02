Lite a scuola a Treviso, 17enne ferito da coltellata

(ANSA) - TREVISO, 23 FEB - Un studente 17enne di un istituto professionale di Treviso, il 'Turazza' è rimasto ferito da una coltellata sferrata da un suo coetaneo nel corso di una lite per futili motivi, avvenuta durante l'intervallo. Il ragazzo non è grave,: è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale e potrebbe essere dimesso a breve.

Sul posto è subito arrivata la polizia, che ha fermato il presunto autore dell'aggressione, un 16enne, e l'ha portato in Questura. Il minorenne è indagato a piede liberto con l'accusa di lesioni aggravate. Il fatto, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, è avvenuto mentre i due si trovavano davanti alla macchinetta del caffè nel corridoio della scuola. (ANSA).