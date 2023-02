Tra Venezia e Rovigo verso 10 mila nuovi posti lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Secondo il Bollettino Excelsior sul lavoro della Camera di Commercio nel mese di febbraio sono previste 7.810 entrate in provincia di Venezia e 1.630 a Rovigo.

Professionisti dei settori commerciali e dei servizi e operai specializzati e conduttori impianti sono le figure più cercate.

Quasi un quarto delle previsioni di assunzione del Veneto (totale regionale 39.400) arrivano dalle due province di competenza della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

La variazione rispetto al mese di febbraio 2022 è positiva sia per Venezia che per Rovigo. A Venezia sono, infatti, previste a febbraio 2023, 1.090 entrate in più rispetto allo scorso anno; a Rovigo la variazione su febbraio 2022 è di +290 assunzioni.

I dati e le informazioni presenti nel Bollettino Excelsior derivano da un'indagine obbligatoria che viene condotta ogni mese presso le aziende. I dati attuali sono stati raccolti nel periodo 9-23 gennaio 2023 grazie ad un'intervista somministrata ad un campione di 108mila imprese con dipendenti al 2021, dei diversi settori industriali e dei servizi. (ANSA).