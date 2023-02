Vino italiano cresciuto del 18% in Giappone nel 2022

(ANSA) - VERONA, 21 FEB - Il vino italiano registra una chiusura d'anno molto positiva in Giappone, con una crescita in volume del +18,4% nel 2022, il doppio rispetto al totale delle importazioni di vino dal Sol Levante (+9,2%). Sono i dati presentati dall''Osservatorio Uiv-Vinitaly, in occasione del roadshow che ha visto protagonista la fiera veronese, insieme a Ice, a Tokyo. Il Giappone è ormai diventato il sesto mercato importatore per il vino italiano, avendo scavalcato nel 2021 Pechino nel ranking mondiale.

Il tour di Vinitaly ha reso evidente la necessità di accelerare sulla promozione integrata e di sistema per rendere più efficiente la promozione del vino italiano in Giappone, evitando frammentazione e dispersione di risorse. Il bilancio 2022 di Tokyo vede particolarmente positiva l'importazione dall'Italia di vini fermi imbottigliati - soprattutto rossi - che hanno chiuso a 165 milioni di euro (+25%), sia per gli spumanti, a +26% (44 milioni di euro il controvalore). Il totale import di vino italiano in Giappone ha chiuso l'anno con un valore complessivo di 278 milioni di euro, al secondo posto tra i Paesi fornitori, dietro a una Francia che da sola supera la soglia di 1 miliardo di euro di ordini dal Sol levante. (ANSA).