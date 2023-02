Lite a coltellate tra due donne, una è in pericolo di vita

(ANSA) - VERONA, 21 FEB - Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata da un'altra durante un alterco avvenuto la scorsa notte all'esterno di un bar a Verona.

Le due, secondo quanto riferito dai Carabinieri, entrambe italiane, erano in stato di ubriachezza e si si sono aggredite per futili motivi.

Una ha subito gravi ferite da taglio all'addome ed è attualmente ricoverata, in pericolo di vita all'ospedale di Borgo Trento. L'altra donna ha riportato lievi ferite. (ANSA).