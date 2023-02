Orso avvistato su monte vicentino, sindaco invita a cautela

(ANSA) - VICENZA, 20 FEB - Un orso di taglia media è stato avvisato in località Monte Palu' nel comune di Lonigo (Vicenza) una zona che si trova prossimità di altri due comuni del Vicentino: Alonte e Val Liona. La polizia forestale - riporta una nota inviata dal sindaco di Alonte Luigi Tassoni e pubblicata sui social - dopo un sopralluogo ha confermato la presenza di impronte.

Il primo cittadino invita tutta la popolazione alla massima cautela ed attenzione, precisando che in caso di incontro "si consiglia di evitare movimenti bruschi, di non gridare e, possibilmente, di mantenere la calma e rimanere immobili, allontanandosi molto lentamente. In ogni caso di avvisare il 112". (ANSA).