Cadavere trovato in parcheggio a Vicenza, si sospetta malore

Allarme questa mattina all'interno del parcheggio Cattaneo di Vicenza: alcuni residenti hanno scoperto in corpo senza vita di un uomo disteso a terra in un'area di cantiere dove sono in corso i lavori di ampliamento del park. Sul posto le pattuglie della polizia di Stato, intervenuta anche con gli esperti della scientifica e in supporto la polizia locale.

Sono ancora da chiarire le cause del decesso, ma stando alle prime informazioni potrebbe trattarsi di un malore ma sono ancora in corso approfondimenti. Si tratta di un italiano di 46 anni, nato peraltro il 18 febbraio, le cui generalità al momento non sono ancora state fornite. (ANSA).