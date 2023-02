Vino: nasce "Cadis 1898", nuovo nome per Cantina di Soave

Nell'ambito di un'ampia riorganizzazione strategica, che mira a trasmettere maggiore chiarezza e dare visibilità ad ogni sito produttivo aziendale, Cantina di Soave cambia nome e diventa "Cadis 1898".

L'acronimo riprende le iniziali dello storico nome, accompagnandosi all'anno di fondazione del gruppo; completamente ridisegnato anche il logo con un'identità grafica più minimale e contemporanea, così come il nuovo sito internet (www.cadis1898.it). Sotto il nome di Cadis 1898 troveranno spazio le quattro cantine principali: Soave, Montecchia, Illasi e Terre al Lago.

Sul mercato ora si troveranno i vini Soave marchiati Cantina di Soave, i Valpolicella di Cantina di Illasi, i Lessini Durello di Cantina di Montecchia di Crosara e i Bardolino e Custoza di Terre al Lago. L'esercizio 2022 di Cadis 1898 è stato chiuso con un fatturato di 143,8 milioni di euro (+16% sul 2021), costituito per il 66% dal mercato domestico e per il 34% da quello estero, nonostante il calo dei volumi del 6%. I 2.000 soci viticoltori quest'anno hanno visto la liquidazione delle uve salire a 66,5 milioni di euro, con una redditività media per ettaro di oltre 10.300 euro. (ANSA).