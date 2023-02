Vasto incendio devasta salumificio nel veronese

(ANSA) - VERONA, 09 FEB - Un vasto incendio sta interessando un'azienda alimentare, il Salumificio Coati, ad Arbizzano, nel territorio del comune di Negrar di Valpolicella, alle porte di Verona. L'alta colonna di fumo che sale dal rogo è visibile da chilometri di distanza. Secondo quanto si è appreso, le fiamme sono divampate in un nuovo capannone dell'azienda. Sul posto sono presenti in forze i Vigili del fuoco, mentre alcuni stabili nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione. Anche le strade della zona sono state chiuse al traffico. (ANSA).