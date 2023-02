Covid: Veneto, ieri 578 nuovi casi e 3 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - Sono 578 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto e 3 i decessi, che portano i totali rispettivamente a 2.682.007 contagi ufficiali e 16.605 decessi.

Risalgono (+109) i positivi che risultano in isolamento, che sono 16.440. Scendono i dati clinici, con 893 ricoveri in area medica (-7), stabili a 39 in terapia intensiva. (ANSA).